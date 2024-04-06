Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» приземлился в казахской степи

Фото, видео: Reuters / ROSCOSMOS/NAS; Роскосмос; 5-tv.ru

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Со станции вернулся россиянин, белоруска и американка.

В степи Казахстана совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», доставивший на Землю экипаж 21-1 экспедиции Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос».

С МКС вернулись российский космонавт Олег Новицкий, первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт из США Лорал О’Хара.

«На станции продолжает полет экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон», — отмечают в «Роскосмосе».

Новицкий и Василевская провели в космосе 14 дней, они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25» 25 марта. С ними была астронавт НАСА Трейси Дайсон, ее пребывание на станции составит в общем 184 суток, на Землю она вернется 23 сентября.

Старт команды состоялся 23 марта с космодрома Байконур, корабль доставила в космос ракета «Союз-2.1а», полет занял более 50 часов. Он должен был произойти двумя днями ранее, но по техническим причинам был перенесен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции.