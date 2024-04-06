Еще одно предсказание Жириновского сбылось

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Его политический деятель озвучил еще в 2012 году, но все успели забыть.

Предсказание основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского об ударе Израиля по Ирану сбылось. Это подметил бывший депутат Государственной думы Василий Власов в разговоре с изданием Lenta.ru.

Накануне Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске. Политический деятель предупреждал, что подобное может произойти, кроме того, может последовать ответная атака. Еще во время выступления в МГИМО в 2012-м Владимир Жириновский подчеркивал, что наращивание объема вооружений Тегераном представляет угрозу для Иерусалима.

«Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты, которые там существуют, и исходя из этого делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — подтвердил Власов.

Он подчеркнул, что прогнозы Жириновского не являются предсказаниями в чистом виде. Они основаны на глубоком анализе и наблюдениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского.