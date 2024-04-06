Мексика объявила о приостановлении дипломатических отношений с Эквадором

Фото: www.globallookpress.com

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Эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство, где укрывался бывший вице-президент Хорхе Глас.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене «немедленно» приостановить дипломатические отношения с Эквадором. Об этом лидер государства заявил на своей странице в социальной сети X.

Причиной такого решения стало вторжение полиции Эквадора в мексиканское посольство, где скрывался бывший вице-президент южноамериканской страны Хорхе Глас. Эквадорскому государственному деятелю мексиканскими властями было предоставлено политическое убежище «из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, в связи с чем я поручил нашему министру иностранных дел (Алисии Барсене — Прим. ред.) выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановлении дипломатических отношений с правительством Эквадора», — написал президент Мексики.

Правительство страны предоставило политическое убежище Хорхе Гласу 5 апреля, после чего полиция Эквадора штурмом взяла посольство Мексики и арестовала бывшего вице-президента. Он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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