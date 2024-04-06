Ситуация ухудшается: через сколько из Орска уйдет вода

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Как заявил глава Орска, вода поднялась на четыре метра всего за несколько часов.

В Оренбургской области ситуация с затоплением в Орске стремительно ухудшается из-за прорыва дамбы. Об этом сообщил глава города Василий Козупица в беседе с журналистами.

Мэр Орска отметил, что в данный момент происходит выход воды на поверхность, где проживают люди и стоят дома.

«Сейчас все службы работают на то, чтобы, самое главное, спасти людей», — подчеркнул Козупица.

Он также заявил, что вода поднялась почти на четыре метра всего за несколько часов. По мнению главы города, паводок уйдет не менее чем через две недели.

«Вода не уйдет в течение двух-трех дней. Она уйдет (через — Прим. ред.) 1,5-2 недели, может быть, и более», — сказал мэр Орска.

Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют.

На месте работают представители всех оперативных служб, 33 большегруза засыпают прорыв. По последним данным, в пункты временного размещения (ПВР) в Орске доставлены 235 человек, в том числе 73 ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит Старый город Орска спустя 10 часов после прорыва дамбы.