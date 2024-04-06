Над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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О пресечении попытки атаки националистов сообщили в Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь 5 апреля в регионах России.