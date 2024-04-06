Польша подняла в небо самолеты из-за якобы «интенсивных» действий России на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt Danielle Sukhlall

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Страна вновь заявила об активизации авиации над территорией государства.

Польша и ее союзные государства подняли в небо авиацию из-за «интенсивной», по утверждению Варшавы, активности России на территории Украины. Такое заявление сделало Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Ведомство обратило внимание граждан, что в воздушном пространстве над государством эксплуатируются польские и союзные самолеты. С этим может быть связан повышенный уровень шума на территории страны, в особенности в юго-восточной части.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что обеспечены все «необходимые процедуры» для безопасности воздушного пространства над Польшей.

Страна и ее союзники также поднимали в небо авиацию 29 марта, объяснив решение «интенсивной активностью» ВС РФ на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

ВС РФ России наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины после совершения теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, ответственность за который, как заявлял глава России, лежит на Киеве. Ударам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления на территории Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол России отказался посещать МИД Польши из-за инцидента с ракетой.