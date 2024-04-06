Сирены воют в Старом городе: что происходит в Орске после прорыва дамбы

Фото, видео: Пузырев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Жителей опасной зоны города эвакуируют.

Насыпная дамба, которая защищала от разлива реки Урал микрорайон Старый город в Орске, разрушена паводком на отрезке в десять метров. От подтопления пострадали многие дома, район отрезан от города, вместе с ним — примыкающий Ленинский. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Территория оцеплена, на данный момент добраться туда ни по одной из дорог невозможно. Жителей эвакуируют, в городе периодически воют сирены.

«Мы нашли место прорыва насыпной дамбы в Орске, посмотрите, какое здесь бурное течение. Вся эта вода сейчас идет в микрорайон Старый город, затоплены дома. Строители экстренно укрепляют берег», — сообщил Ольков.

Как отмечают представители МЧС, все оперативные службы Орска работают на месте происшествия. Организованы пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных на шесть с половиной тысяч мест, при необходимости их количество будет увеличено. Место сбора — улица Крайняя. В Оренбургской области введен режим ЧС, пострадавшие получат материальную помощь от региональных властей.

«Единовременная материальная помощь в размере десяти тысяч рублей на человека. Также установлена финансовая помощь 25 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тысяч рублей на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости… В случае тяжкого или средней тяжести вреда (здоровью)— 400 тысяч рублей на человека, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека», — сказано в заявлении ведомства.

В МЧС также сообщили, что заявление на оказание помощи можно подать на портале Госуслуг, а также через МФЦ. Кроме того, в городе будут организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Самарская область справляется с сильнейшим паводком.