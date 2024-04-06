Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
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Соответствующий указ подписал Реджеп Эрдоган.
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Соответствующий указ подписал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Документ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в тексте.
Причины такого решения не указаны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие города захлестнули массовые протесты. Тысячи человек устроили погромы в центре города Ван после отмены результатов местных выборов. Чем они остались недовольны — читайте в нашем материале.