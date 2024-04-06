Суд поместил актера Алена Делона под режим усиленной опеки

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

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В конце января 88-летний актер был взят под судебную защиту, став частично дееспособным.

Суд коммуны Монтаржи в центральной Франции установил для актера Алена Делона режим усиленной опеки. Теперь артист не может распоряжаться своим имуществом, сообщают представители телеканала BFMTV. Ограничение может действовать до пяти лет и продлеваться. Собственность и доходы знаменитости перешли в ведение опекуна — имя этого человека засекречено.

Под судебную защиту 88-летний Делон попал в январе текущего года, решение было связано с состоянием здоровья актера, который пережил инсульт в 2019-м. Несмотря на введенные меры, подопечный все еще мог совершать большинство действий по своему усмотрению, но не мог, к примеру, сам продавать объекты недвижимости. Приставленный специалист контролировал дела артиста, помогал ему с выбором врачей и медицинских услуг.

Причиной столь пристального внимания судебных органов к судьбе Алена Делона стал семейный скандал. Дети обвиняли его избранницу Хироми Роллен в причинении ему вреда, женщина в ответ подавала жалобу за клевету и заявляла о попытках наследников убить артиста. Позже отпрыски стали спорить друг с другом. Так, Энтони Делон говорил о серьезных проблемах отца со здоровьем, о когнитивных нарушениях. И винил сестру Анушку в сокрытии этих фактов.

Анушка, в свою очередь, подала в суд на Энтони и второго брата Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь. Родственники, по ее мнению, тайком сняли ее разговор с отцом, а потом опубликовали запись в социальных сетях. Энтони заявлял, что у них с Аленом-Фабьеном нет претензий по поводу наследства — как решит папа, так и будет. Но сестра, по его словам, не дает Адену Делону провести последние дни в коммуне Души и вместо этого планирует перевезти его в Швейцарию, чтобы после его смерти не платить налоги.

Согласно данным журналистов издания Voici, Делон завещал половину своих богатств дочери, вторую половину разделил между сыновьями. Отмечается, что состояние артиста включает роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде, коллекцию предметов искусства. Часть этой коллекции он продал за 18 миллионов евро, при этом сохранив еще множество полотен. Ален Делон завершил карьеру в 2017 году, за годы работы он снялся более чем в 90 фильмах и обрел статус культового актера и секс-символа страны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому выгодно признание Делона недееспособным.