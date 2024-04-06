«За что платили»: Мадонна наехала на фанатов, подавших на нее в суд

Певица Мадонна наехала на фанатов, подавших на нее в суд

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Американская певица опоздала на концерт на несколько часов, из-за чего поклонники не на шутку разозлились.

Американская исполнительница Мадонна отреагировала на то, что фанаты подали на нее в суд из-за опоздания на свой же концерт.

«Мадонна ответила фанатам, которые подали на нее в суд за позднее начало концерта, заявив, что они получили именно „то, за что заплатили“, и ни один настоящий фанат не может ожидать, что королева поп-музыки выступит вовремя, как следует из судебных документов», — сообщает Daily Mail.

Певица опоздала на свой концерт в Бруклине на три часа в декабре прошлого года. Адвокаты исполнительницы, в свою очередь, подали ходатайство об отклонении иска.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Мадонны не пустили на модный показ в Нью-Йорке. Девушка приехала на мероприятие Недели моды ровно к 18:00. Но, по правилам домов высокой моды, старт показа коллекции означает, что в зрительный зал входить уже нельзя.