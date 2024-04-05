Песков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

В Кремле заявили, что готовые участвовать в Играх должны ехать в Париж

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Представитель Кремля напомнил ранее сказанные Владимиром Путиным слова.

Российские спортсмены могут самостоятельно решать — участвовать им или нет в Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», — цитирует его РИА Новости.

При этом Песков напомнил слова, неоднократно сказанные президентом РФ Владимиром Путиным: российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх.

Москва, в свою очередь, все равно расценивает спортсменов как своих, даже если они тренируются и работают в недружественных странах, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе со специальным флагом и гимном. Кроме того, им не разрешат участвовать в церемонии открытия Игр, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главное управление внутренней безопасности Франции посоветовало МВД страны отменить церемонию открытия Олимпиады из-за угрозы терактов.