Спустя 23 года: как изменились актеры из легендарного фильма «Сестры»
Актеры из фильма «Сестры» сильно изменились за 23 года
Фото: Кадр из к/ф «Сёстры», реж. Сергей Бодров мл., 2021 г.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Это была первая и последняя режиссерская работа Сергея Бодрова-младшего. Как сейчас выглядят артистки, исполнившие роли двух девочек, спасающихся от бандитов?
В 2001 году в России была показана первая и, к сожалению, последняя режиссерская работа Сергея Бодрова-младшего под названием «Сестры». Фильм был удостоен нескольких престижных наград, среди которых Гран-при «Кинотавра».
Идея проекта у Бодрова-младшего возникла после истории о двух казахских девочках, которую рассказал ему отец. Сергей воплотил этот сюжет в жизнь, написав сценарий за две недели. Прошло много лет со дня премьеры картины. Как сложилась судьба актеров культового фильма — читайте в материале 5-tv.ru.
Оксана Акиньшина (36 лет)
Оксана Акиньшина.
Исполнила роль Светы Малаховой
Роль принесла Оксане и ее коллеге Кате Гориной приз «За лучший актерский дуэт». После головокружительного успеха она продолжила сниматься в кино. Благодаря фильму «Лиля навсегда» она стала всемирно известной, получила возможность сыграть в «Превосходстве Борна» и принять участие в триллере «Москва ноль» вместе с Вэлом Килмером.
После этого последовали работы в фильмах «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий». Среди недавних проектов звезды стоит отметить «The Телки», «Чернобыль» и сериал «Контейнер».
Алексей Чадов стал первым известным бойфрендом Оксаны. Они встречались, пока на съемках фильма «Игра мотыльков» 15-летняя Акиньшина не влюбилась в Сергея Шнурова. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они даже говорили о браке, но свадьба так и не состоялась. Позже артистка вышла замуж за генерального директора крупной компании Дмитрия Литвинова, однако их отношения закончились вскоре после рождения сына Филиппа.
Затем последовал короткий роман с Алексеем Воробьевым и брак с продюсером Арчилом Геловани, от которого звезда родила двух наследников — Костю и Эмму. Второй брак тоже не сложился, хотя в кругах знаменитостей ходили слухи, что бывшие супруги остались вместе после развода.
Екатерина Горина (31 год)
Екатерина Горина.
Исполнила роль Дины Муртазаевой
Катя Горина изначально не собиралась становиться актрисой. Проживая рядом с «Ленфильмом», она видела, какие очереди выстраивались на кастинги. Бабушка уговорила ее пойти на пробы, но Катя даже не захотела надеть платье — пришла на кастинг в старом свитере. Именно этим она покорила Бодрова.
Однако Горина не захотела рассказывать правдивую информацию о себе — она придумала, что живет в загородном доме с 15 собаками, назвалась Ритой и оставила неверный номер телефона. Помощникам режиссера пришлось потрудиться, чтобы найти школьницу.
Хоть Катя и не мечтала стать актрисой, зрители могли видеть, как она появлялась в киноработах: в «Бандитском Петербурге» она сыграла роль девочки в поезде, а в «Эхо из прошлого» — роль Ани. В 2013 году она снялась в фильме «Тяжелый случай» вместе с Романом Агеевым и Татьяной Колгановой из «Сестер», где они вновь играли маму, папу и дочку. В 2020 году она появилась в сериале «Последний министр».
После окончания филфака в Петербурге Екатерина стала профессионалом в области языков: она владеет английским, французским, немецким и ивритом. Четыре года назад она выпустила книгу «Воздухоплавательный парк» и запустила онлайн-журнал, где публикует статьи о музыке и моде.
Роман Агеев (50 лет)
Роман Агеев.
Сыграл роль Алика Муртазаева
В настоящее время Роман Агеев является одним из ведущих актеров петербургской сцены, но в 2001 году он только начинал профессиональный путь. Работая в Молодежном театре на Фонтанке, он сыграл в спектакле «Бандитский Петербург» роль Лабаза. Его образ преступника настолько понравился Сергею Бодрову, что тот быстро утвердил его на роль Алика.
Режиссеры часто использовали суровую внешность актера, создавая образы бандитов, бизнесменов и военных. Но в фильмографии Романа выделяется проект «Сад» по Антону Чехову, где он сыграл Лопахина. Среди его последних работ — фильмы «Собибор» с участием Константина Хабенского, «Два билета домой» и «Хорошие девочки попадают в рай».
Татьяна Колганова (51 год)
Татьяна Колганова.
Исполнила роль Натальи
Известность Татьяна приобрела в театральных кругах Петербурга задолго до того, как сыграла роль мамы Светы и Дины в фильме «Сестры». Параллельно она изучала актерское и режиссерское искусство в учебных заведениях Северной столицы, затем присоединилась к труппе театра «Комедианты». После этого она провела три года в Праге, работая на чешской радиостанции, прежде чем вернуться в Россию по приглашению создателей сериала «Черный ворон», где ей была предложена главная роль.
После этого Татьяна неоднократно снималась в полнометражных фильмах и сериалах, включая «Линии судьбы», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Черная кровь». Она также играла в театре Льва Эренбурга в Петербурге совместно с мужем Вадимом Сквирским.
Кирилл Пирогов (50 лет)
Кирилл Пирогов.
Сыграл роль бандита-преследователя
Актер начал свою карьеру на экране, сыграв инженера Олега Чагина в фильме «Орел и решка» режиссера Георгия Данелии. Однако настоящую популярность ему принесла роль Ильи Сетевого в «Брате 2». Сергей Бодров, увидев потенциал Пирогова, пригласил его сыграть в своем фильме. Сам Бодров также появился в «Сестрах», сыграв Данилу Багрова.
Кириллу Пирогову отлично подходила роль бандита, и в дальнейшем он сыграл в таких фильмах, как «Азазель», «Жмурки» и «Питер FM». Его фильмография разнообразна — от «Доктора Живаго» до «Игры шпионов» с участием Бенедикта Камбербэтча.
Дмитрий Орлов (52 года)
Дмитрий Орлов.
Исполнил роль милиционера
В фильме «Сестры» Орлов исполнил роль милиционера, спасавшего детей от похищения. Герой не выдал злодеям местоположение девочек Светы и Дины.
Орлов также сыграл в фильмах «Француз», «Первый после Бога», «Морской патруль», «Чужая кровь».
Был в браке с Ириной Пеговой, а когда развелся с актрисой, то стал встречаться с Натальей Бражник. Однако и этот союз долго не просуществовал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры из фильма «Эдвард руки-ножницы».