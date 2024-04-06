Кто лучше? Мама Тимати сравнила нынешнюю избранницу рэпера с его бывшими

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Сейчас исполнитель встречается с молодой моделью Валей Ивановой.

Симона Юнусова, мама российского исполнителя Тимати, призналась, что его новая избранница Валя Иванова очень подходит ее сыну в качестве спутницы.

Женщина уже отвечала на вопросы подписчиков в своем блоге о том, что ей нравится в новой девушке музыканта. По ее словам, это искренность и забота о сыне.

«Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются», — призналась мама российского репера.

Подписчики не смогли удержаться и задали звездной маме вопросы о бывшей девушке наследника Алене Шишковой, которая недавно в интервью рассказала подробности о жизни с Тимати. Блондинка откровенно рассказала о своей борьбе с анорексией и продемонстрировала их дочь Алису.

Однако Симоне не понравилось интервью.

«Лишний раз убедилась в том, что ходить на интервью не стоит. Бестактные вопросы и Алене, и ребенку», — отметила она.

Стоит отметить, что в интервью Шишкова признавалась в тесной связи с матерью бывшего возлюбленного.

«Я всегда Симоне звоню, иногда даже чаще, чем своей маме», — говорила модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тимати сделал подарок возлюбленной за 30 миллионов рублей.