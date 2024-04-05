Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Сергей Салмин призвал проживающих в зоне затопления граждан переждать паводок у родных или в пунктах размещения.

Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил местным жителям, что по состоянию на 5 апреля в городе подтоплено 333 домовладения и 750 участков.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», — заявил Салмин.

Глава города призвал местных жителей переждать паводок в пунктах временного размещения или иных безопасных местах.

За сутки уровень воды в реке Урале увеличился на 91 сантиметр, в настоящее время он составляет 778 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли. Передвигаться даже на резиновых лодках — опасно. Есть риск, что их унесет течением.