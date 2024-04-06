Сгущает кровь: врач назвала распространенную утреннюю ошибку

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Специалист рассказала, что нужно обязательно делать сразу после пробуждения прямо в постели.

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что большинство людей ежедневно совершают ошибку, которая губит сосуды и делает кровь густой. Это связано с тем, что многие не пьют утром воду, в то время как организм нуждается в деликатном пробуждении. Об этом специалист сообщила в своем Telegram-канале.

Павлова рекомендует поставить термос с горячей водой рядом с собой перед сном. К утру вода приобретет комфортную температуру.

«Когда человек в состоянии гиповолемии (уменьшение объема циркулирующей крови — прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система», — объяснила эндокринолог.

По словам эксперта, кровь в этот момент становится гуще, а вероятность тромбоза — выше. Кроме того, возрастает риск ишемического инсульта и инфаркта миокарда.

Рекомендуется выпивать стакан воды за полчаса до еды, а также уделять особое внимание выбору продуктов на завтрак. Идеальным вариантом будет белковая пища: кисломолочные продукты, тост из цельнозернового хлеба с яйцом, авокадо и рыбой, омлет с зеленью и овощами, овсяная каша с вареным яйцом.

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