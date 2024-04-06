«Поливал, красил и жег мусор»: Макаров рассказал о своей первой в жизни работе

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец и телеведущий признался, на что потратил первую официальную зарплату.

Первой в жизни официальной работой певца и телеведущего Вячеслава Макарова была уборка территории в детском саду. Об этом шоумен рассказал корреспонденту 5-tv.ru на вручении Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре.

«Самая первая в жизни работа — уборщик территории в детском саду. Я собирал мусор, рвал траву — лебеду, чтобы ни у кого не было аллергии, поливал, красил, жег мусор», — поделился Макаров.

Также он рассказал, как распорядился первой в своей жизни зарплатой.

«Я купил домой радиотелефон. До сих пор помню: такая трубка большая с кнопками. Это было невероятное счастье», — признался шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вячеслав Макаров относится к эзотерике, и пытается ли узнать свое будущее при помощи подобных методов.