«Хожу на свидания»: Бузова рассказала о богатых ухажерах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица имеет огромную армию поклонников, в число которых входят и мужчины. Какими щедрыми презентами заваливают звезду?

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что испытывает большую благодарность ко всем поклонникам, которые совершают для нее поступки и дарят подарки. Но призналась, что самым дорогим подарком для нее является время.

«Свое время — самый дорогой подарок, который мы можем дать друг другу. Когда я нахожу в своем сумасшедшем графике время на встречу, лишая себя массажа или сна, это несравнимо с сумками, машинами, бриллиантами», — заявила знаменитость.

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи об очередном щедром ухажере, который подарил Ольге автомобиль за 40 миллионов рублей. Бузова не захотела комментировать эту информацию, однако отметила, что очень благодарна поклоннику, сообщает StarHit.ru.

«Я знаю, чувствую, вижу, что нравлюсь. Хожу на свидания, за мной ухаживают, ухаживали и будут ухаживать всегда, если я нахожусь в свободном статусе. Человек я достаточно романтичный, и люди, которые находятся рядом, чувствуют мою тонкую натуру, знают, что я люблю цветы, красоту, поступки, свечи, туфельки, подарочки… Это абсолютно нормально, поэтому огромная благодарность тем поклонникам, которые позволяют себе щедрость в мой адрес», — отметила певица.

В своем блоге Бузова нередко показывает свои подарки. Она демонстрировала целые комнаты, заполненные огромными букетами цветов, а также дорогие украшения.

Накануне звезда засветила кольцо с большим бриллиантом. Подписчики сразу заметили, что она носит украшение именно на безымянном пальце. Неужели певица собралась под венец?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сидит ли Ольга Бузова на сайтах знакомств.