В Севастополе объявили воздушную тревогу Сегодня, 20:13 Виктория Алакоз 46 46 Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Губернатор города также объяснил, что за дым наблюдали жители в районе Севастопольской бухты.