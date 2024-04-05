Синоптик назвал сроки окончания таяния снега на природных территориях Москвы

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Ранее Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице прогнозируется майское тепло.

Благодаря аномально теплой температуре воздуха снег в Москве уже растаял, а в парках и лесах он сойдет к середине следующей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в пятницу, 5 апреля.

«Из-за того что в Москве на этой неделе были июньские температуры, в городе на открытых участках снега уже нет. Он остался в лесах, парках, но и там сойдет уже к середине следующей недели», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Ранее Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице прогнозируется майское тепло.