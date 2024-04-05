Собянин рассказал о развитии предпрофессионального образования в московских школах

Цель на ближайшие пять лет — создать условия для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе Москвы.

В Москве продолжает развиваться массовое качественное школьное образование. Чтобы столичные школьники могли заранее выбрать профессию, подготовиться к вступительным испытаниям и поступить в вуз или колледж мечты, в столичных школах будет использоваться ряд хорошо зарекомендовавших себя инструментов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым из них станут практикумы по подготовке к ЕГЭ, на которых старшеклассники смогут заниматься в малых группах, сформированным в соответствии с уровнем подготовки, постепенно тренируясь решать экзаменационные задания.

«Выпускники одиннадцатых классов уже к 1 февраля завершают изучение большинства предметов школьной программы. А в последние месяцы не менее 40% учебного времени посвящено практической подготовке к ЕГЭ — в небольших группах и по индивидуальным учебным планам», — написал Сергей Собянин. По мнению мэра, такой подход поможет школьникам преодолеть страх перед экзаменационными испытаниями и, в конечном итоге, успешно сдать экзамены.