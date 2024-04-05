Суд в Москве арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Накануне стало известно о его увольнении из органов внутренних дел.

Щербинский суд Москвы арестовал бывшего руководителя отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вышло следствие. Бывшего правоохранителя подозревают в организации незаконной миграции. Ему вменяется превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Накануне стало известно, что Тургенев был уволен из органов. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах арестован.