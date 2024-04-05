В Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну»

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Что вынудило киевский режим принять такое решение?

Из-за отсутствия ракет большой и средней дальности Украина решила перейти на «беспилотную войну». Об этом сообщает издание Bild.

По данным немецких СМИ, в 2024 году киевский режим ожидает поставки боевых дронов, которые способны преодолевать расстояния в 2,5 тысячи километров.

Также украинские конструкторы разработали собственный ударно-разведывательный беспилотник, дальность полета которого якобы превышает три тысячи километров с грузом в 300 килограммов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили украинский ангар для производства дронов и сбили авиабомбы JDAM.