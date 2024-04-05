В Москве арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Фото, видео: Пресс-служба Басманного суда Москвы; 5-tv.ru

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По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек.

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции российской столицы.

По данным инстанции, уроженец Таджикистана Шарипзод Мухаммад Зоир заключен под стражу до 22 мая.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе».