Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; Instagram* / _larisa_guzeeva_; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что произошло с известной телеведущей?

Популярная телеведущая Лариса Гузеева показала подписчикам, как она передвигается по столичному аэропорту на инвалидной коляске. Известно, что ведущая едет в Ессентуки, где 6 апреля у нее должна пройти творческая встреча с поклонниками.

Многие встревожились из-за состояния Гузеевой, однако артистка всего лишь продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в марте.

Пока ей тяжело даются любые быстрые перемещения, по этой причине до самолета артистке пришлось ехать на инвалидной коляске. Однако она была не одна, ей помогал ее друг — актер Эвклид Кюрдзидис.

«Вы думаете, что Эвклид что-то себе сломал. Нет, он как мой оруженосец верный. Мы едем сейчас к нему на родину, в Ессентуки. А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», — комментирует ситуацию Гузеева в личном блоге.

Актер всю дорогу подбадривал подругу.

«Сколько народа, влюбленных и сочувствующих готовы поцеловать ножку, чтобы она зажила», — говорит Эвклид Кюрдзидис.

Эвклид также поделился видео в своих соцсетях, где показал уже с другого ракурса передвижения звезды по аэропорту.

«Мы едем! Вылетаем!» — говорил актер в одном из видео.

На заднем плане можно услышать и Гузееву, которая обеспокоенно просит друга не снимать ее вблизи.

В марте этого года ведущая поделилась с подписчиками печальной новостью о том, как она упала практически на ровном месте. После этого у нее заболела нога. Однако знаменитость еще несколько дней не обращалась к медикам, так как думала, что все само пройдет. Но боль с каждым часом усиливалась, поэтому она все-таки обратилась к врачу, который диагностировал ей перелом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Лариса Гузеева получила серьезную травму.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ