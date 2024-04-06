«Семья осиротела»: как живет вдова режиссера Данелии спустя пять лет после его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Зачем супруга культурного деятеля обращалась к экстрасенсу после его кончины?

В этом году исполнилось пять лет со дня смерти Георгия Данелии — легендарного кинорежиссера и народного артиста СССР. Он известен как автор культовых советских фильмов, таких как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и многих других.

Вдова режиссера — актриса Галина Данелия-Юркова — призналась, что с уходом Георгия Николаевича «семья осиротела». Единственной отдушиной для нее стал Театр имени Георгия Данелии в Санкт-Петербурге, в котором она заняла должность художественного руководителя после смерти мужа, рассказывает NEWS.ru.

Актриса спустя годы вспоминает о блестящем чувстве юмора и таланте Данелии.

«Играл на гитаре и фортепиано, причем никогда музыке специально не учился. Пел. При этом заявлял: „Я совсем ненастоящий грузин. Они как поют! А я бездарь“. Все смеются, бывало, а он даже не улыбнется», — рассказывает она.

Галина призналась, что из всех своих работ Георгий Николаевич больше всего выделял фильм «Кин-дза-дза».

«Бывший президент США Барак Обама, когда у него спросили, что он знает про Россию, ответил, мол, почти ничего, но зато сестра в детстве показывала один российский фильм, в котором все приседают и делают «Ку», — вспоминает Галина.

Актриса считает, что сейчас нет режиссеров уровня Георгия Данелии, и сейчас происходит культурный спад в этой области. Однако она уверена, что однажды снова появятся люди с «мощной энергетикой и яркими посылами». По мнению Галины, современные фильмы часто находятся на грани пошлости и быта.

Георгий Данелия был полностью аполитичным человеком, но страшно переживал в 2008 году из-за событий в Грузии. Георгий даже предложил собственному сыну поменять грузинскую фамилию, чтобы не возникало проблем.

Режиссер очень дружил с политическим деятелем Евгением Примаковым, рассказывает Галина. Супруги часто ездили в гости к этой семье, и даже вместе встречали Новый год.

В последние годы Примаков часто говорил Георгию Николаевичу: «После смерти мы там с тобой встретимся. Я тебя буду ждать под лестницей через дорожку, справа».

И он действительно ушел из жизни раньше Данелии на четыре года. На Новодевичьем кладбище их могилы находятся рядом, по диагонали друг от друга.

Галина Данелия-Юркова также призналась, что после смерти супруг так ни разу ей и не приснился. Актриса даже обращалась к экстрасенсу с данным вопросом. Однако получила короткий ответ: «Значит, ему там хорошо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер Шахназаров назвал главную проблему советского кинематографа.