Фото: © РИА Новости / Илья Питалева

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Известно, что у народного артиста России стоит кардиовертер.

Народный артист РФ Николай Расторгуев срочно госпитализирован в Москве. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Известно, что у музыканта стоит кардиовертер. По предварительной информации, он мог засбоить. Артисту проведут полное медицинское обследование, он приехал в больницу в сопровождении личного врача.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары бойцам СВО. Знаменитый певец уверен, что музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.