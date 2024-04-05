«Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певица пообещала, что будет стараться делать людей счастливыми своими песнями.

Музыка должна дарить людям хорошие и эмоции и делать их счастливыми. Об этом певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту 5-tv.ru на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

«Хочется рождать любовь, дарить хорошие чувства. От себя могу сказать, что хочу делать ту музыку, которая будет поднимать людям настроение, заставлять их улыбнуться», — призналась знаменитость.

Серябкина пожелала, чтобы в мире стало больше счастливых людей, потому что, когда человек счастлив, он не будет делать плохих вещей. Также певица выразила уверенность в том, что музыка способна лечить.

«Я считаю, да, однозначно. Музыка должна быть той, которая дает надежду. Я буду стараться делать хорошую музыку», — пообещала Серябкина.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что белорусский певец Александр Иванов, известный как IVAN, был поражен героизмом юных ребят, которые помогали спасаться людям во время страшного теракта в «Крокус Сити Холле».