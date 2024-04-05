На Украине заявили о поврежденных объектах энергетики в Одесской области
«Укрэнерго»: в Одесской области повреждены объекты энергетики
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в регионе. От Минобороны России официальной информации не поступало.
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в социальных сетях сообщила компания «Укрэнерго».
«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении.
Также о повреждениях подстанции в одном из южных регионов информирует украинское министерство энергетики.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России.