На Украине заявили о поврежденных объектах энергетики в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в регионе. От Минобороны России официальной информации не поступало.

В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в социальных сетях сообщила компания «Укрэнерго».

«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении.

Также о повреждениях подстанции в одном из южных регионов информирует украинское министерство энергетики.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России.