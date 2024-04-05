Белоруссия хочет приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Что означает такое решение?

Белоруссия намерена приостановить свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Согласие на это дал президент страны Александр Лукашенко.

«Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением», — сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Молдавия приостановила участие в марте этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша приостановила участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе.