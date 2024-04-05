Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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В ходе заседания выступил глава МВД.
Президент России Владимир Путин на Совбезе поднял тему эффективности борьбы с организованной преступностью в стране. Заседание состоялось в пятницу, 5 апреля.
«В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности», — начал заседание президент.
Докладчиком на встрече стал глава МВД России Владимир Колокольцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал приоритетными направлениями работы правоохранителей обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции и борьбу с экстремизмом. Президент также отметил, что криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом.