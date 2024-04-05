Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В ходе заседания выступил глава МВД.

Президент России Владимир Путин на Совбезе поднял тему эффективности борьбы с организованной преступностью в стране. Заседание состоялось в пятницу, 5 апреля.

«В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности», — начал заседание президент.

Докладчиком на встрече стал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал приоритетными направлениями работы правоохранителей обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции и борьбу с экстремизмом. Президент также отметил, что криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом.