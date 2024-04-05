Песков: Путин свяжется с пережившим покушение Чибисом при первой возможности

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Накануне на главу Мурманской области напал мужчина с ножом.

Владимир Путин позвонит пережившему покушение губернатору Мурманской области Андрею Чибису при первой возможности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что расследование случившегося должно быть проведено тщательно и в кратчайшие сроки.

«Должны делать выводы соответствующие службы, специальные службы. Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай», — сказал официальный представитель Кремля.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. На допросе он признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось видео с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса.