Почти ровесник города: Петербург отмечает 320-летие Летнего сада

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Сейчас сад только готовится к летнему сезону, свои двери он откроет для посетителей в мае.

Одному из самых ярких символов Петербурга — Летнему саду сегодня исполнилось 320 лет. Он практически ровесник города.

Несмотря на день рождения, парк только готовится после зимы принять гостей. Сейчас тут как и три века назад кипит работа. Тогда Петр Первый лично выбирал растения, чтобы создать сад не хуже Версальского. Их везли со всего мира, как и предметы искусства. Здесь — самая большая в мире коллекция статуй.

«Мрамор у него обычно дышит, только что не говорит. Посмотрите, как переданы складки одежды, движения рук, выражения лиц, полные нежности», — отметила ведущий научный сотрудник Русского музея, ответственный хранитель скульптур Летнего сада Галина Хвостова.

Всего аллеи украшают 92 мраморные скульптуры, а также десятки фонтанов. Сейчас сад только готовится к летнему сезону, для посетителей его откроют в начале мая.

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