Пилотный проект: МФЦ начнут обслуживать россиян по биометрии

МФЦ в Ленинградской области введут обслуживание по биометрии до конца 2024 года

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Нововведение станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта.

МФЦ Ленобласти смогут принимать посетителей без паспорта — нужны будут только данные биометрии. Запустить пилотный проект планируется до конца года.

В Минцифры рассказали «Известиям», что нововведение позволит получать услуги в многофункциональных центрах быстрее, проще и безопаснее. Для сбора данных биометрии потребуются отпечатки пальцев рук, трехмерная фотография, сетчатка глаза и образец голоса.

При этом новый способ обслуживания станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, каждый сможет выбрать удобный вариант.

Помимо Ленинградской тестирование планируется проводить в Челябинской и Липецкой областях.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить.