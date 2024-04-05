Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
Фото, видео: Сергей Булкин / ТАСС; 5-tv.ru
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Как регионы справляются с весенним половодьем?
В Самарской области сразу в двух районах введен режим ЧС. Талые воды прибывают настолько стремительно, что при эвакуации местные жители успевают взять лишь документы.
А в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли. Передвигаться даже на резиновых лодках — опасно. Есть риск, что их унесет течением.
Корреспонденты «Известий» Данил Рябков и Кирилл Мальков сейчас находятся в районах подтопления. Они оценили масштаб бедствия. Все подробности — в их репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС эвакуирует людей из зоны возможного подтопления в Орске из-за прорыва дамбы.