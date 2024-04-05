Появилось видео с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кадры оперативных мероприятий были опубликованы СК РФ.

Следственный комитет России опубликовал видео оперативных действий с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На кадрах виден нож, которым, по версии следствия, подозреваемый нанес политику удар в живот.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. На допросе он признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал Чибис после того, как пришел в себя в больнице.