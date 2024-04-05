В МИД назвали число погибших от ударов боевиков ВСУ россиян

Мирошник: с начала года от ударов ВСУ по территории РФ погиб 201 мирный житель

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Киевский режим атакует исключительно гражданские объекты.

С начала 2024 года от ударов киевского режима по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Исходя из данных, собранных службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима министерства иностранных дел [России], с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получили 721 человек. Убиты были 201 мирный житель», — сказал дипломат.

Мирошник также указал на то, что с начала года Украина выпустила по приграничным районам России 22 тысячи боеприпасов, причем, целями боевиков были исключительно гражданские объекты.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire.