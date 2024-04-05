Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Вовремя проведенное обследование может спасти жизнь.

Плановая диспансеризация может помочь выявить самые различные заболевания на ранней стадии и получить своевременное эффективное лечение. При этом диспансеризация не является обязательным делом, поэтому от нее многие отказываются. URA.RU рассказал о том, кому положена диспансеризация, и как ее пройти всем желающим 2024 году.

В этом году возможность пройти диспансеризацию имеют люди, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах. Кроме того, людям в возрасте от 40 лет и выше также предлагается пройти обследование. Однако, если вашего года рождения нет в списке, и вы не относитесь к льготным категориям, то можно пройти профилактический медосмотр по полису ОМС совершенно бесплатно в поликлинике, к которой вы прикреплены.

Записаться можно к терапевту через портал «Госуслуги», либо в самой поликлинике. Если вы работаете или учитесь, то вы можете обратиться по месту нахождения мобильной медицинской бригады по месту работы и учебы. При себе необходимо будет иметь полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

В назначенный день вам нужно будет прийти в поликлинику на голодный желудок, не выполняя до этого физических нагрузок, в том числе утреннюю гимнастику. Если вам 40 лет и более, то вам нужно будет сдать кал на скрытую кровь, поэтому заранее уточните в поликлинике, каким методом делается этот анализ.

Что включает в себя плановая диспансеризация по ОМС?

Для начала необходимо заполнить согласие на медицинское вмешательство, а также анкету на наличие хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация включает в себя обязательные обследования и дополнительные.

Стоит отметить, что обязательные обследования включают в себя онкоскрининг, чтобы вовремя обнаружить возможное онкологическое заболевание. При этом для каждого возраста предусмотрен свой список обследований.

Если на этом этапе появились риски, то врач направляет вас на более глубокие обследования, чтобы уточнить или исключить какой-то диагноз.

Среди обследований могут быть проведены: колоноскопия, гастроскопия, рентген или компьютерная томография легких, спирометрия, дополнительные анализы крови — например, на гликированный гемоглобин у людей с подозрением на сахарный диабет.

Когда результаты всех обследований будут получены, пациент вторично должен прийти на прием к врачу-терапевту. Специалист обсудит с вами полученные данные и даст рекомендации или же назначит лечение.

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