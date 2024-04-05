Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Предварительно сообщается об одном погибшем и еще одном пострадавшем при пожаре.

В многоквартирном доме на Самаркандском бульваре в одной из квартир произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже пятиэтажного здания.

Источник 5-tv.ru сообщил об одном погибшем при пожаре — женщине 1969 года рождения. Ее тело обнаружили уже после ликвидации огня. По предварительной информации, также пострадал один человек.

Со слов собеседника стало известно, что проживающая в доме женщина не выпускала из квартиры свою мать и ребенка.

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что причины возгорания будут вскоре установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Информация о пострадавших уточняется», — говорится также в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Известно, что Кузьминская межрайонная прокуратура займется установлением всех обстоятельств произошедшего, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее 5-tv.ru писал, что человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы.