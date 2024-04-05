Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Он разработан национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.

Российский Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью, ему дали название «Фтортиазинон». Ожидается, что он поможет в лечении бактериальных инфекций, которые возникли после выработанной устойчивости организма к антибиотикам.

«Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», — сказано в сообщении.

Все больше инфекционных заболеваний — например пневмонию, гонорею и сальмонеллез — становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. ВОЗ напоминает несколько основных правил, чтобы не довести планету до бактериальной катастрофы:

Даже если вам кажется, что антибиотик — это панацея, не назначайте его сами себе. Принимайте антибиотики только по показаниям врача. Всегда соблюдайте инструкцию по приему препаратов. Не бросайте лечение на второй день, как только полегчало — как ни странно, такое подведение также помогает бактериям становиться более устойчивыми: недобитые остатки мутируют в вашем теле и потом этот антибиотик против них уже не сработает. Если врач говорит, что антибиотик вам не нужен, не просите его назначить: значит, от вашей болезни есть другие препараты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Минздраве рассказали россиянам о способах сохранить фигуру после Масленницы.