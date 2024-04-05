Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Американцы тем временем не спешат с согласованием очередного пакета вооружений для киевского режима.

Украина испытывает серьезные трудности, пока США пытаются одобрить законопроект о выделении Незалежной помощи. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico.

Власти киевского режима надеются, что американцы все-таки придут к решению в апреле, поскольку «Украина приближается к критическому моменту». Ей, по словам Ермака, просто необходимы американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Проблема для нас — это время. Я хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — добавил Ермак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на артемовском направлении корреспондент «Известий» стал свидетелем провальной попытки противника вернуть утраченные позиции. Пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась идти в наступление, их прикрывали минометы, но наши гаубицы накрыли огнем вражеские орудия.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.