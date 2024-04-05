Сотрудники все знали? Что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе»

За несколько часов до теракта в «Крокусе» прошли противопожарные учения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В здании регулярно проходили противопожарные учения — работники могли в темноте наощупь найти любой коридор или дверь. Это сыграло важную роль вечером 22 марта.

«Известия» получили эксклюзивные кадры происходящего в концертном зале в день нападения боевиков. За несколько часов до трагедии сотрудники «Крокуса» отрабатывали действия на случай пожара.

Как выяснил корреспондент «Известий» Иван Литомин, подобные тренировки проводились регулярно, и именно полученные навыки помогли спасти сотни жизней.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части здания.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы 12 человек — десять в Москве и два в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта.