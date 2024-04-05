Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Hoare

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В список ограничений попало много неорганических химикатов.

Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в рамках санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца.

Ограничения вступят в силу 17 апреля. Они коснутся масел для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов, а также нитроцеллюлозы. Еще страна перестанет поставлять плавучие краны и доки, плавучие и погружные буровые и добывающие платформы, яхты, суда для прогулок и спорта, байдарки каноэ и пожарные катера.

Также в список попало много неорганических химикатов и некоторые виды оптического и измерительного оборудования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько могут продлиться санкции против России. Быстрой отмены ограничений Запада против РФ не произойдет даже в случае достижения политических соглашений.