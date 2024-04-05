Одна из самых прекрасных женщин мира умерла в одиночестве: судьба Натальи Кустинской

Фото: Кадр из к/ф «Королевская регата», реж. Юрий Чулюкин, 1966 г.

Актриса шесть раз была замужем, но так и не нашла настоящего счастья.

Наталья Кустинская в 1960-1970-х годах была не только известной актрисой, но и одной из самых прекрасных женщин мира по версии французского журнала Candide. Однако жизнь ее не щадила, словно таким образом ей пришлось расплачиваться за успех.

Наталья шесть раз выходила замуж, но не нашла настоящего счастья. А ее единственный сын Дмитрий скончался в 32 года. Самый долгий брак у нее был с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым, который ради нее бросил свою жену и ее подругу Наталью Фатееву.

Путь в актрисы

Наталья легко и непринужденно шла по творческому пути, который был ей предначертан семьей, где отец — известный куплетист и чечеточник, руководитель на «Мосфильме», мать — певица. В доме Кустинских часто собирались известные деятели искусства, актеры и солисты. Так, она стала сначала ученицей музыкальной школы при училище им. Гнесиных, а затем поступила во ВГИК.

О любви

Наталья Кустинская была очень привлекательной девушкой, поэтому неудивительно, что в 19 лет она вышла замуж за режиссера Юрия Чулюкина, который сразу в нее влюбился. Однако в актерской среде ходили слухи, что молодая актриса связала свою судьбу с ним не из любви, а из расчета. Ведь какой муж-режиссер не даст жене главную роль? Именно на это и надеялась Наталья, когда узнала о съемках фильма «Девчата».

Но худсовет не одобрил ее кандидатуру на роль Тоси. Вместо нее выбрали Надежду Румянцеву, а Кустинская осталась глубоко разочарованной и сильно обижалась, что муж и сам ее не снимал, и не разрешал сниматься у других режиссеров (якобы боялся, что если она станет знаменитой, то бросит его). Чулюкин позже все-таки даст жене роль в фильме «Королевская регата». Но это не спасет их брак: окончательным разладом станет его неверность.

В 1968 году она вышла замуж во второй раз за переводчика и сотрудника Внешторга СССР Олега Волкова, который ушел к ней от своей жены. В этом браке на свет появился единственный сын актрисы Дмитрий. Олег обожал ребенка, безгранично любил свою жену и никогда не давал волю ревности, хотя и осознавал, что многие известные мужчины стремятся к вниманию актрисы.

Знакомство и брак с космонавтом

Фатеева и Кустинская получили всесоюзную популярность благодаря киноленте «Три плюс два» и стали приятельствовать. Тогда Фатеева и не подозревала, что она общается с будущей соперницей, которая легко заберет ее мужа — космонавта Бориса Егорова.

С Егоровом Фатееву познакомила ее подруга Лионелла Скирда. Он был женатым человеком, растил маленького сына, но Фатеевой захотелось, чтобы такой красивый и знаменитый космонавт с огромными возможностями стал ее мужем. Вместе с подругой она ночами пряталась около дачи Егорова, чтобы узнать, как у него обстоят семейные дела, а потом решить, можно ли на что-то рассчитывать. И как выяснилось, с женой у него отношения были не очень хорошие.

В итоге Егоров не устоял перед чарами Фатеевой, о чем потом сильно сожалел, так как она, выйдя за него замуж, сразу изменилась. Куда-то исчезли ее доброта и гостеприимство, у них оказались разные вкусы и интересы, и общий язык они не нашли.

Фатеева долго не знакомила Наталью со своим мужем, но однажды напросилась к ней встречать Новый год. Они пришли мрачнее тучи, и Наталья, пытаясь разрядить обстановку, сыграла на рояле «Элегию» Рахманинова. Как оказалось, это было любимым произведением Бориса, и позже он признался Наталье, что именно тогда впервые в нее влюбился. Они встретились еще несколько раз в общих компаниях, потом он находил предлог, чтобы зайти в гости, и однажды признался ей в любви и сказал, что именно о такой женщине всегда мечтал. Он остался у нее до утра, а когда приехал Олег, Наталья во всем призналась и объявила ему, что нужно развестись.

Муж уговаривал ее одуматься, ведь у них был восьмимесячный ребенок, и Наталья, все взвесив, решила отказать Борису. Но тот и не думал отступать: он дневал и ночевал у нее на лестничной площадке, постоянно стучал в дверь, следовал за ней в другие города и опять возвращался. Когда Олег понял, что теряет жену, он умолял ее не уходить, и даже разрешил ей встречаться с Борисом, но она не хотела вести двойную игру. Два раза он пытался наложить на себя руки, но Кустинская успевала его спасти.

Фатеева, которая тогда была влюблена в румынского певца Дана Спэтару, тоже не отпускала своего мужа, у них была маленькая дочь, и развод Борис получил только спустя несколько месяцев.

Через полтора года после свадьбы с Натальей Борису дали просторную пятикомнатную квартиру, которая благодаря отреставрированной антикварной мебели и декору, превратилась в настоящий дворец.

Егоров хорошо продвигался по службе. Он защитил докторскую диссертацию и получил профессорское звание, ему доверили руководство Центром управления медицинским обеспечением космических объектов, затем он основал и возглавил НИИ биомедицинской технологии.

Борис был ее любовью, и Наталья не жалела сил, стараясь во всем ему угодить. Егоров ценил ее домовитость, но не допускал, чтобы она носила простую одежду. Она должна была выглядеть элегантно даже в домашней обстановке, надевать наряды и обувь на высоком каблуке. Он привозил ей из командировок красивую одежду, часто брал ее с собой на закрытые мероприятия, они много путешествовали, и это была сказочная жизнь.

Наталья была предана мужу, но не хотела иметь от него детей. Он так полюбил ее Митю, что усыновил, и она опасалась, что после появления общего ребенка Борис перестанет как прежде относиться к ее сыну. А так они всегда были рядом: она помогала ему изучать английский, они оба увлекались водным спортом, гоняли на автомобиле.

Они с Егоровым были как две половинки одного целого. Им нравилось то же самое: музыка, фильмы, книги, и они легко находили общий язык. Он помогал ей готовиться ко всем ролям, безгранично любил ее, но не ревновал, ему нравилось, что она вызывала интерес у мужчин.

Их отношения закончились внезапно спустя почти 20 лет. Она попала в больницу с тяжелой травмой спины после падения во время прогулки с собакой. Борис навещал ее редко, никогда не оставался ночевать, хотя была такая возможность, и она заподозрила, что у Бориса кто-то появился. Как выяснилось, она оказалась права. Ей рассказали, что у ее мужа роман с коллегой, и он живет с ней на даче. Простить этого она не могла и сгоряча подала на развод.

Борис потом расстался со своей пассией и молил о прощении, но у нее уже тоже появилась новая любовь в лице профессора Геннадия Хромушина. Когда Борис понял, что ничего не вернуть, то потребовал раздела недвижимости, и под воздействием угроз актрисе пришлось переселиться из шикарной квартиры, находящейся в хорошем районе, в двухкомнатную квартиру на 17-м этаже.

Четвертый брак

Со съемками в кино у актрисы не складывалось, денег было мало, и назло бывшему супругу она вышла замуж за своего ухажера Геннадия, который ради нее оставил актрису Риту Гладунко. А Борис отомстил тем, что отправил письмо на работу Хромушину, в котором обвинял его в том, что тот разрушил его крепкую семью.

Геннадий был замечательным человеком и очень ее любил. Но она не могла забыть Бориса, который и после ее свадьбы продолжал ей названивать. Потом он вступил в брак с врачом, которая запрещала ему контактировать и с ней, и с ее сыном, который был очень к нему привязан. Борис еще успел попросить у нее прощения и горько сожалел, что так все случилось. В конце жизни он часто бывал в ее районе, заходил в магазины, а скончался он от инфаркта в возрасте 56 лет.

Брак с Геннадием продлился 12 лет, и он тоже скоропостижно ушел из жизни.

Новые испытания

Но впереди актрису ждали другие потрясения. Ее единственный внук прожил всего полгода из-за гидроцефалии, и брак ее сына после этого распался, а его жизнь пошла под откос. В детстве он снялся в фильме «Чучело», потом окончил МГИМО, но в жизни так и не реализовался. Он встретил другую девушку, которая увлекалась запрещенными веществами, пытался ее спасти, а потом погиб при загадочных обстоятельствах от удара по голове. Ему было 32 года.

Все это отразилось на здоровье Кустинской, она с трудом ходила, ее беспокоили проблемы с позвоночником. Через два года она вышла замуж за Владимира Масленникова, который избавил ее от одиночества, но и он спустя пять лет ушел из жизни от рака.

Ее шестой брак был с мужчиной гораздо младше ее, который обещал ей поддержку, а взамен попросил прописку. Но он оказался мошенником, претендующим на жилплощадь, и практически сразу исчез из ее жизни. Актриса обратилась в полицию и потом добилась с ним развода.

В конце жизни она сильно болела и была лежачей, но пыталась сохранять оптимизм. Навещали ее некоторые друзья и волонтеры. Не стало Натальи Кустинской в декабре 2012 года после перенесенной пневмонии и инсульта. Актрисе было 74 года.

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