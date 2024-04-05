Зловещее предсказание цыганки и шесть мужей: Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет

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Почему она всю жизнь враждовала с Натальей Фатеевой? И почему одна из самых прекрасных женщин мира умерла в одиночестве?

Сегодня, 5 апреля, заслуженной артистке Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет. В 1960-1970-х годах она была не только известной актрисой, но и одной из самых прекрасных женщин мира по версии французского журнала Candide.

Однако жизнь ее не щадила, словно, таким образом ей пришлось расплачиваться за успех.

В замечательной комедии «Три плюс два» Наталья Фатеева и Наталья Кустинская играют двух подружек, Зою и Наташу. А вот в жизни они враждовали, ведь Фатеева считала, что Кустинская увела у нее супруга, космонавта Бориса Егорова.

Первое замужество — любовь с первого взгляда и предательство

Юная Наташа Кустинская впервые выскочила замуж на первом курсе ВГИКа. Мужем стал режиссер Юрий Чулюкин, снявший известные фильмы «Девчата» и «Неподдающиеся». Юрий подошел к ней и сказал без затей: «Будешь моей женой?»

После выхода на экраны фильма «Три плюс два» Кустинская проснулась знаменитой. Но ее словно преследовала полоса неудач. Леонид Гайдай очень хотел снять ее в роли Нины в «Кавказской пленнице», но актриса выбрала съемки в картине «Женя, Женечка и „Катюша“» Владимира Мотыля.

Однако, с началом съемок получила воспаление легких, лежала в больнице, а Мотыль ждать ее выздоровления не стал. Эльдар Рязанов предложил ей почитать сценарий «Гаража». Наталье захотелось сыграть только одну роль, директора рынка. Но, увы, роль была уже отдана жене Мягкова, который снимался с условием, что и супруга будет задействована в фильме.

Тем временем, муж Кустинской пустился в любовные приключения, поселив у своей матери тайную возлюбленную. Узнав о таком коварстве, Наталья подала на развод, хотя, по ее словам, Юрий умолял простить его и не разводиться.

Второе замужество — разлучила с подругой и бросила

Подруга Натальи как-то пришла в гости со своим молодым человеком, Олегом Волковым. И Олег, переводчик из Внешторга, остался с Кустинской, влюбившись без памяти. Два года продлился этот брак, во время которого Олег вел себя безукоризненно, души не чая в супруге. Родился сын Митя.

Тем временем, Фатеева вышла замуж за космонавта Бориса Егорова, у них родилась дочь. Причем, Борис ушел к Фатеевой из первой семьи, от жены и сына.

Надо же такому случиться, и Фатеева пришла в гости в дом Кустинской со своим супругом. Вновь красота хозяйки самым роковым образом подействовала на чужого мужа. По ее словам, он в ту же встречу украдкой взял ее за руку и произнес: «Наташа, Вы — та женщина, которую я все время вижу во сне».

А через некоторое время Егоров застал Фатееву с другим, подал на развод и тут же сделал предложение Кустинской. Наталья рассталась с Олегом.

Третье замужество — чудесная сказка и горечь расставания

Жизнь с Борисом Егоровым была похожа на чудесную сказку. Кустинская утверждала, что он обожал ее, на руках носил, усыновил Митю, и семья была счастлива.

Опять же по словам Натальи, Фатеева ей навредила. Кустинскую утвердили на роль в фильме «Волшебная гора» по роману Томаса Манна. Картина вышла на экраны в 1982 году, увы, без актрисы. Неожиданно ей запретили выезд за границу, и это было распоряжение Цвигуна, председателя КГБ, чьей возлюбленной тогда была Фатеева.

Однако, 20 лет дружной семейной жизни закончились. Все чаще случались скандалы, во время которых дело доходило до рукоприкладства. На момент развода говорили о романе Егорова с известной телеведущей Валентиной Леонтьевой.

Четвертое замужество

Как признавалась Наталья, за профессора МГИМО она вышла замуж назло Егорову. Геннадий Хромушин был хорошим человеком, но счастья актриса не испытывала. Егоров тоже женился и, якобы, новая жена запрещала ему общаться и с Кустинской, и с их сыном.

В 2002 году Геннадий ушел из жизни, скончавшись из-за послеоперационной инфекции, в том же году умер семимесячный внук от гидроцефалии, а затем при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни сын Митя. Сама Кустинская считала, что в его смерти виновна жена сына, злоупотреблявшая наркотиками вскоре тоже покинувшая юдоль земную.

Еще двое мужей в поисках счастья и зловещее предсказание цыганки

Спустя два года актриса вышла замуж за своего соседа по дому — Владимира Масленникова. Брак продлился пять лет, а затем мужа не стало по причине рака.

И последней любовью Натальи стал Стас Ванин. Моложе актрисы на 30 лет, прожили они вместе два года и незадолго до смерти Натальи развелись. Мутная история.

Горькими оказались последние годы Натальи, несмотря на ее попытки создать семью. После смерти сына она страдала от депрессии, злоупотребляла алкоголем. Перед смертью тяжело болела. Актриса часто рассказывала в интервью, что однажды на отдыхе в Болгарии ей погадала цыганка:

«Первая половина твоей жизни будет прекрасной. У тебя будут слава, деньги, почет, море любви. Вторая же половина будет черной, ты будешь расплачиваться за полученное счастье». Как она говорила, так и получилось», — вздыхала актриса.

В 2012 году Наталья Кустинская скончалась в возрасте 74 лет, похоронена рядом со своим сыном на московском Кунцевском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал судьбу Натальи Кустинской и рассказал, почему одна из самых прекрасных женщин мира умерла в одиночестве.