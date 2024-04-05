Ядерная установка в Харькове «Источник нейтронов» обесточена

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

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Объект перешел на аварийное энергообеспечение.

Научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла доступ к внешнему электроснабжению. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Установка оказалась обесточена в полдевятого утра 4 апреля. В госинспекции подчеркнули, что система аварийного энергоснабжения сработала в штатном режиме.

«Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что к работе привлекли аварийные генераторы, работающие на дизеле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запорожской АЭС грозит реальная опасность. Об этом заявил глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси после известий об отключении резервной линии электроснабжения.

Он отметил, что причины отключения резервной линии связаны с военной активностью в регионе.