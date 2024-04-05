ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов из «Крокуса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Помощники боевиков признались в содеянном.

В ФСБ РФ опубликовали видео задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

На кадрах видно, как силовики выслеживают нарушителей и следом задерживают их. Затем они спросили у них, знают ли те причину, по которой их только что схватили.

«За теракт в «Крокусе», — ответили двое задержанных.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в «Крокусе».