Легко спутать: как отличить аллергию от респираторных инфекций

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Необходимо знать, что очередной приступ подступает, и доставать правильные лекарства из аптечки.

Первые признаки аллергии легко спутать с симптомами ОРВИ, в связи с чем существует риск принять неподходящий препарат. Об этом сообщила РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук.

По ее словам, главными доказательствами аллергии являются затяжное течение ринита, конъюнктивита, подкашливания и отсутствие температуры. Кроме того, пациенты обычно знают, когда обостряется недуг и предусмотрительно проходят регулярные осмотры накануне.

Как пояснила Наталья Шевчук, нельзя забывать и о перекрестных аллергенах, которые содержатся в продуктах питания. Она также добавила что не стоит относиться к аллергии несерьезно, если мучения начинаются из-за пыльцы березы и ольхи, употребления в пищу яблок, моркови, картофеля, томатов, вишни, сливы и других косточковых.

Пыльца злаковых трав напоминает квас по методу воздействия, пиво, арахис, кукурузу, бобовые и клубнику, щавель, а пыльца сорных трав — подсолнечное масло, цикорием, бананом, чесноком, манго и рядом других продуктов.

Человеку, страдающему аллергией, важно помнить периоды, когда учащаются симптомы, и принимать устраняющие их препараты. Кроме того, важно быть избирательным в еде в любое время года, продукты могут вызвать респираторные аллергические реакции. И самое главное — контролировать свое здоровье и получать корректную терапию смогут те, кто регулярно посещает врача, проходит обследование и выписывает хорошие рецепты.

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