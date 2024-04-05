В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации
Фото: © РИА Новости / Е. Немировский
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Специализированный комбинат ищет причину угрозы.
Специалисты выявили повышение радиационного фона на одном из участков в Индустриальном районе Хабаровска. На локации ввели режим ЧС. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
«На участке территории Индустриального района в районе улиц Суворова и Сидоренко выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничен», — заявили в администрации.
Сейчас Федеральное государственное унитарное предприятие Хабаровский специализированный комбинат «Радон» организовал работу по поиску источника радиации, его изъятию, транспортировке и захоронению.
Для населения города опасности нет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сотрудники МЧС замерили радиационный фон в Карском море.