Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком
Фото: www.globallookpress.com / N. Dautel
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Что именно увидели очевидцы в воздушном пространстве?
Летящий светящейся объект заметили над городом Ахваз. Он находится в иранской провинции Хузестан, которая граничит с Ираком. Затем объект увидели уже и в самом Ираке. Видеоролик опубликовало агентство Jamaran.
«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — написали в сообщении.
До этого сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранская пресса, в свою очередь, сообщила, что целью авиаудара было иранское здание генконсульства и резиденции посла в столице Сирии. Сам посол Хосейн Акбари не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о планах Ирана нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов. Возможная атака станет ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии.