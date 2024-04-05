В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

Виктория Алакоз 35 0
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ
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Фото: Невар Виталий / ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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В результате атаки оказалась повреждена электроподстанция.

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено более 40 вражеских дронов.

«В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — рассказал о последствиях губернатор.

О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Курска произошел пожар после атаки украинских беспилотников.

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