В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ
новость
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В результате атаки оказалась повреждена электроподстанция.
Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено более 40 вражеских дронов.
«В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — рассказал о последствиях губернатор.
О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Курска произошел пожар после атаки украинских беспилотников.